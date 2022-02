Quando os usuários de fora do Auxílio Brasil poderão entrar no vale-gás?

O Governo Federal concluiu na última semana os repasses de fevereiro do seu vale-gás nacional. De acordo com as informações oficiais, cerca de 5,6 milhões de pessoas pegaram esse dinheiro nos últimos dias. Sabe o que todas elas têm em comum? Elas também estão na folha de pagamento do Auxílio Brasil.

O projeto do vale-gás nacional prevê que vários grupos têm direito de receber o programa. Entre eles, podemos citar por exemplo, as pessoas que estão no Cadúnico e que tenham uma renda per capita de até meio salário mínimo. Além disso, quem está no Benefício de Prestação Continuada (BPC) também tem esse direito.

A grande questão é que estar nesse grupo não garante de fato os pagamentos. Como dito, o Governo Federal baixou um novo decreto delimitando ainda mais os repasses do benefício em questão. Agora o que se sabe é que o dinheiro está chegando apenas nas pessoas que fazem parte do Auxílio Brasil.

Nesse sentido, os cidadãos que não estão nesse programa querem saber quando é que eles também poderão entrar no vale-gás. Imagine, por exemplo, um cidadão que está no Cadúnico e que tem uma renda per capita de R$ 300. Em tese, essa pessoa está dentro dos limites exigidos pelo vale-gás, mas não do Auxílio Brasil.

O Ministério da Cidadania, no entanto, também afirma que não há uma data certa para se realizar essas novas entradas. O que se sabe mesmo é que eles irão tentar inserir mais pessoas nos próximos meses. Porém, eles não explicam se essas novas entradas irão servir para as pessoas que estão fora ou dentro do Auxílio Brasil.

A tendência

De acordo com informações oficiais, sabe-se que a tendência natural é de que os usuários do programa em questão sejam mesmo do Auxílio Brasil. Em entrevista recente, o próprio Ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre isso.

Segundo ele, o plano do Governo Federal é equiparar a quantidade de usuários do vale-gás nacional com o do Auxílio Brasil. Isso vai acontecer de forma gradativa e só vai se completar no próximo ano de 2023. Pelo menos esse é o plano que eles traçaram.

Mas então em que momento os outros usuários poderiam entrar no projeto? O Governo Federal ainda não tem essa resposta e é bem provável que só fale sobre esse assunto nos próximos meses. O que resta é esperar.

O Vale-gás

O Governo Federal começou os pagamentos do vale-gás nacional ainda no final do ano passado. Naquele momento, no entanto, apenas algo em torno de 100 mil pessoas conseguiram receber o benefício em questão. É o que diz o Ministério da Cidadania.

Acontece que naquele primeiro momento o Governo Federal decidiu antecipar os pagamentos para os usuários que estavam morando em regiões fortemente atingidas pelas chuvas nas regiões da Bahia e de Minas Gerais. Os temporais deixaram dezenas de desabrigados.

Desde o início deste ano, algo em torno de 5,5 milhões de brasileiros entraram oficialmente para o programa. A tendência é que mais pessoas possam entrar no projeto nos próximos meses. Mas é preciso esperar para saber se isso vai acontecer mesmo.