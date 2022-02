quantas pessoas irão receber benefício em março?

O Governo Federal está retomando nesta segunda-feira (21) os pagamentos do seu Auxílio Brasil turbinado. De acordo com as informações oficiais, hoje é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 6. Segundo a Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desses usuários desde as primeiras horas desta manhã.

Todavia, o fato é que já tem muita gente esperando para saber o que vai acontecer no próximo pagamento. O Governo Federal já tem uma data e ele irá acontecer em março, onde irão seguir a regra de se pagar o benefício sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

O número de usuários é que ainda não deve ser divulgado agora. Como se sabe, neste momento o Governo Federal está concentrado em pagar o benefício para os cinco grupos que ainda não receberam os valores de novembro. São eles os usuários que possuem o NIS terminados em 6, 7, 8, 9 e 0..

Essas liberações devem ser concluídas até o final desta semana. Só depois disso é que o Governo Federal vai começar a pensar no próximo repasse. De acordo com informações de bastidores, o fato é que eles deverão fazer a divulgação da próxima folha de pagamento apenas na primeira semana do mês de março.

Em fevereiro, o que se sabe é que cerca de 18 milhões de brasileiros estão dentro da folha de pagamento do programa em questão. Essas pessoas atendem todas as regras de entrada. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 3,5 milhões de cidadãos entraram no projeto desde o início deste ano de 2022.

Sem vale-gás

Outro ponto que está claro é que no próximo mês de março não haverá nenhum tipo de pagamento do vale-gás nacional. Isso porque esse repasse acontece apenas de dois em dois meses, como diz a lei.

De acordo com as informações, existe uma liberação do vale-gás nacional acontecendo neste exato momento. Então como o limite máximo de tempo para os pagamentos é de dois meses, o próximo repasse vai acontecer apenas em abril.

Significa dizer portanto, que algumas pessoas do programa irão acabar recebendo menos do que estão pegando agora. De qualquer forma, o que se sabe é que esse patamar de pagamentos deverá voltar normalmente em abril.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os repasses do seu Auxílio Brasil ainda no final do último mês de novembro. A ideia do poder executivo foi justamente substituir o antigo Bolsa Família pelo novo projeto social.

Acontece, no entanto, que naquele primeiro mês de pagamento, quase tudo estava funcionando da mesma maneira. Há quem diga, aliás, que até os valores caíram entre os meses de outubro e novembro.

O Auxílio Brasil só ganhou sua forma turbinada a partir deste último mês de janeiro. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 3,5 milhões de pessoas entraram no programa em questão desde o início deste ano. Além disso, os valores são de, no mínimo, R$ 400, para todos os beneficiários.