Quanto Mais Vida, Melhor: Celina arma guerra contra nora; entenda

Celina (Ana Lucia Torre) se mostrará uma verdadeira megera em ‘Quanto Mais Vida, Melhor’. Após Guilherme (Mateus Solano) se envolver com Flávia (Valentina Herszage), a senhora declarará guerra contra a garota e fará de tudo para acabar o relacionamento.

Celina ficará incomodada com o fato da namorada do filho ser uma dançarina e fará da vida do casal um verdadeiro inferno. A essa altura da história, Guilherme e Flávia já terão trocado de corpos.

As cenas estão previstas para ir ao ar no dia sete de março.

Leia mais sobre novelas no iBahia.com