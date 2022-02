‘Quanto mais vida melhor’: confira resumo da semana da novela das 19h

Com a troca dos corpos, muita confusão está prevista para rolar em “Quanto mais vida melhor”, novela das 19h da TV Globo. Paula, Neném, Flávia e Guilherme têm que lidar com as dificuldades de estarem nos corpos uns dos outros. Confira o que vai rolar na novela de 28 de fevereiro a 5 de março:

Murilo estranha as atitudes de Flávia/Guilherme. Ingrid e Tuninha ficam confusas com o jeito que Paula/Neném fala com elas. Nedda se preocupa com o estado de Neném/Paula. Guilherme/Flávia aceita Celina de volta em casa. Paula/Neném decide se vestir igual a Ingrid. Osvaldo leva Neném/Paula para o treino. Flávia/Guilherme agride Juca e foge. Rose pensa em arrumar um emprego. Paula/Neném é carinhosa com Tuninha. Guilherme/Flávia decide mudar o visual. Marcelo convence Paula/Neném falar com Carmem. Joana dopa Flávia/Guilherme quando ela chega alterada à clínica. Neném/Paula se irrita com Teca. Rose procura Tigrão. Guilherme/Flávia encontra Flávia/Guilherme. Paula/Neném faz uma aposta com Carmem. Neném/Paula se desespera durante o treino de futebol.

Neném/Paula pede para ir até a Terrare. Paula/Neném ganha a aposta contra Carmem. Rose faz as pazes com Tigrão. Neném, Paula, Guilherme e Flávia se encontram no cemitério e trocam orientações. Celina destrata Tigrão e Daniel a repreende. Neném/Paula volta para casa e se emociona com a recepção da família. Tuninha gosta de como Paula/Neném a trata. Guilherme/Flávia avisa a Celina que Deusa e Odaílson irão morar na mansão. Paula/Neném tenta se aproximar de Ingrid. Flávia/Guilherme agride Roni, que se enfurece com a dançarina.

Roni obriga Flávia/Guilherme a se desculpar com ele. Celina fica irritada com Guilherme/Flávia. Paula/Neném vai à praia com Ingrid e Tuninha. Tina e Bianca levam Neném/Paula para sair. Guilherme/Flávia se diverte na mansão. Flávia/Guilherme trava ao entrar no palco, e Cora a manda para casa. Odaílson fala para Deusa que é casado. Neném/Paula enfrenta Roni e deixa Tina e Bianca assustadas. Joana sugere que Rose conte sobre Tigrão para Neném. Juca conversa com Flávia/Guilherme sobre Eliete. Paula/Neném se emociona com a declaração que ouve de Ingrid. Guilherme/Flávia se assusta ao ver Tigrão em seu quarto. Rose vai falar com Neném/Paula.

Neném/Paula destrata Rose. Tigrão pede que Guilherme/Flávia fale com Rose. Neném/Paula trata Nedda como Tuninha e leva um fora. Tigrão pede para Rose conversar com seu pai. Flávia/Guilherme conta para Guilherme/Flávia que não é pai de Tigrão e exige que ela não revele a verdade para Neném. Paula/Neném tira Neném/Paula do treino. Tigrão sugere que Rute contrate sua mãe como professora. Rose estranha o comportamento de Guilherme/Flávia. Neném/Paula vai conversar com Carmem. Flávia/Guilherme observa Tigrão sem ser vista. Joana descobre que está grávida. Roni humilha Murilo e Cora agride Ingrid. Aparece uma cirurgia de emergência na clínica e Guilherme/Flávia fica apavorado. Tigrão sofre um acidente e Flávia/Guilherme se desespera. Paula/Neném invade a Pulp Fiction atrás de Cora. Neném/Paula vai com Carmem para o motel. Foto: Divulgação / TV Globo

Neném/Paula foge de Carmem. Flávia/Guilherme socorre Tigrão. Paula/Neném enfrenta Roni. Guilherme/Flávia tenta ligar para Flávia/Guilherme. Marcelo tenta convencer Joana a confiar nele. Roni fica intimidado com Paula/Neném. Flávia/Guilherme repreende Tigrão. Neném/Paula pede ajuda para Paula/Neném. Guilherme/Flávia desmaia no centro cirúrgico. Paula/Neném invade o quarto onde Neném/Paula e Carmem estão. Flávia/Guilherme confronta Celina por causa de Tigrão. Murilo passa a noite com Ingrid. Flávia e Guilherme se beijam. Neném/Paula é cercado por repórteres depois do resultado da contra-prova do exame antidoping. Paula/Neném se desespera ao saber do resultado positivo da contra-prova. Guilherme/Flávia conversa com Tigrão sobre Flávia/Guilherme. Joana, Celina e Daniel questionam Guilherme/Flávia sobre seu comportamento. Neném/Paula acredita que Roni armou para o irmão.