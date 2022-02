‘Quanto Mais Vida, Melhor’: veja resumo dos capítulos de 21 a 26 de fevereiro

Teca avisa a Roni que Neném bebeu toda a água adulterada. Flávia defende Guilherme para Rose. Guilherme tenta convencer Tigrão a depor contra a mãe. Jonas escolhe Neném e Chicão para o teste antidoping. Flávia estranha a oferta de emprego que Gabriel fez a Juca. Marcelo e Paula descobrem um cofre na sala de Carmem. Carmem ajuda Gabriel no plano de vingança contra Flávia. Rose tenta falar com Guilherme sobre Tigrão. Juca é acusado de roubar o Bar Wollinger. Carmem pede para ver o exames de Paula. Celina suspeita da paternidade de Tigrão. Tina ouve Neném e Nedda falando sobre Roni ser seu pai.

Neném conversa com Tina. Daniel discute com Celina. Guilherme leva Tigrão para o Fórum. Juca é preso. Gabriel chantageia Flávia. Trombada se preocupa com o exame antidoping de Neném. Teca se insinua para Roni e é ameaçada por Cora. Celina garante ajudar Guilherme a não perder a guarda de Tigrão. Marcelo se declara para Joana. Bianca tem uma plano para unir Tina e Tigrão. Celina fala com Rose sobre a gravidez de Tigrão. Flávia pensa em como arrumar dinheiro para pagar a fiança de Juca. Paula flagra Neném e Rose conversando.

Teca comenta com Trombada sobre o desempenho de Neném em campo. Tina e Tigrão enfrentam Guilherme. Conrado foge da cadeia. Carmem questiona Marcelo sobre a doença de Paula. Celina leva o resultado do exame de DNA para Rose. Carmem procura Guilherme. Rose leva o exame de DNA para Joana. Guilherme se preocupa com o atraso de Rose para a audiência. Flávia descobre que o convidado VIP de Roni é Conrado.

Roni obriga Flávia a dançar para Conrado. Marcelo desconfia do comportamento de Carmem. Rose desiste de ir para a audiência. Roni atira em Conrado, que cai em cima de Flávia. Rose fala que Tigrão é filho de Neném, e Guilherme fica transtornado. Leco ajuda Flávia a fugir da Pulp Fiction. Flávia pede ajuda para Guilherme. Rose vai embora da mansão. Guilherme salva Flávia de Cora. Sai o resultado do exame antidoping de Neném. Neném, Paula, Guilherme e Flávia se encontram novamente com a Morte.