Quatro pessoas ficam feridas em acidente na AL-101 Norte, em Maragogi

Um acidente, registrado neste domingo, 13, envolvendo dois carros de passeio deixou um saldo de quatro feridos, na AL-101 Norte, em Maragogi, Litoral Norte de Alagoas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quando o resgate chegou as vítimas já estavam fora dos veículos. Em um dos veículos tinha um homem com suspeita de fratura no braço esquerdo e escoriações; uma senhora com contusão no crânio na região occipital, ela estava desorientada, confusa e com dificuldade de respirar; Além disso havia a filha do casal, que estava andando e estável, mas muito nervosa.

No segundo veículo, a vítima foi o condutor, que encontrava-se orientado e consciente. Os veículos estavam em uma ribanceira.

A guarnição de Busca e Salvamento fez o isolamento e garantiu a proteção do local, dos veículos e das vítimas. Os feridos receberam atendimento pré-hospitalar dos Bombeiros e foram encaminhadas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antonio, em Maragogi.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente e o estado de saúde das vítimas.