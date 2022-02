Queda de muro em construção deixa dois feridos em Guaxuma

Dois trabalhadores de uma obra, em um trecho da AL-101 Norte, próximo ao acesso da Eco Via Norte, ficaram feridos após um muro cair sobre eles no final da tarde desta terça-feira, 08. As vítimas foram inicialmente atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) e posteriormente foram avaliadas pelos médico do…

Dois trabalhadores de uma obra, em um trecho da AL-101 Norte, próximo ao acesso da Eco Via Norte, ficaram feridos após um muro cair sobre eles no final da tarde desta terça-feira, 08.

As vítimas foram inicialmente atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) e posteriormente foram avaliadas pelos médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estabilizadas.

Reprodução / TV Pajuçara

As vítimas, ambas do sexo masculino, não tiveram as identidades divulgadas, mas estavam coscientes e orientados. Porém, um socorrista do Samu informou, em entrevista à TV Pajuçara, que um dos trabalhadores foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE) com suspeita de lesão na região pélvica e o outro com suspeita de lesão em membro inferior.

Ainda não há confirmação sobre a causa do acidente, mas testemunhas contaram que o muro da construção de três andares caiu após o deslizamento de uma barreira.