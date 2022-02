Quem matou Tonico em ‘Nos Tempos do Imperador’? Veja lista de suspeitos

Na reta final de “Nos Tempos do Imperador”, Tonico Rocha (Alexandre Nero) se encontrou com seu destino. O crápula foi morto e jogado ao mar no fim do capítulo da última quarta-feira (2), mas quem matou o vilão?

Muitos personagens teriam motivações para acabar com a vida do político, afinal ele mesmo já destruiu a vida de muita gente na trama das 18h. Celestina (Bel Kutner) será uma das apontadas como responsável pela morte do vilão após aparecer na Quinta da Boa Vista com as vestimentas sujas de sangue.

“Fui à cidade providenciar frangos. É sangue de um frango que matei”, disse a ama de Teresa Cristina (Letícia Sabatella).

Outros personagens que teriam motivos suficientes para acabar com a vida de Tonico são Lota (Paula Cohen), que teve seu filho morto na guerra por causa da armação do político.

A condessa Luísa (Mariana Ximenes), também possui motivações de sobra para acabar com o crápula, ela inclusive já colocou fogo no prédio do jornal e quase o matou alguns capítulos atrás.

Dominique (Guilherme Cabral) que nutre um ódio pelo ex-amigo após ele tentar acabar com a vida de sua mãe e lhe fazer refém, está entre os suspeitos do crime. Samuel (Michel Gomes) e Nélio (João Pedro Zappa) também entram na lista de possíveis assassinos do criminoso.

Ainda existem dois capítulos da trama para o verdadeiro assassino de Tonico Rocha já que o último capítulo de ‘Nos Tempos do Imperador’ irá ao ar na sexta-feira (4).