‘Quem não é planta nessa edição?’, dispara Ludmilla sobre ‘BBB 22’

Ludmilla já começou a puxar mutirões entres seus fãs para deixar Brunna Gonçalves na casa do “BBB 22”. A dançarina acabou em seu primeiro paredão após receber o voto de minerva do líder Lucas na noite do último domingo (20).

Através de seu perfil do Twitter, a funkeira defendeu a esposa e ainda opinou sobre o elenco do reality. “A Bruna pode até ser planta, mas eu tenho uma pergunta que não quer calar, quem não é planta nessa edição? (risos)”, escreveu a cantora rendendo um debate nos comentários da publicação.

“Amiga ela não é planta, planta respira, ela é uma estátua”, discordou um internauta. “Sabe quem é planta também? O PA que tá no paredão com a Bru, essa desculpa de ser planta não cola dessa vez”, comentou outra conta.

A Bruna pode até ser planta, mas eu tenho uma pergunta que não quer calar, quem não é planta nessa edição? Kkkk — LUDMILLA ???????? (@Ludmilla) February 21, 2022

