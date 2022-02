Quem não faz, leva: Bahia desperdiça chances e perde de virada para Atlético de Alagoinhas

Bahia e Atlético Alagoinhas fizeram um jogo cheio de erros dos dois lados e difícil de assistir neste sábado (5), pela terceira rodada da Copa do Nordeste, em Alagoinhas. No final do segundo tempo, a partida ficou mais animada, com chances desperdiçadas do Bahia. Nos acréscimos, o Atlético virou o jogo, que terminou em 2 a 1. Os gols saíram dos pés de Raí, pelo Bahia, e Iran e Dionísio, pelos donos da casa. Além dos gols, a partida teve duas expulsões, uma de cada lado.

No final do primeiro tempo, os donos da casa conseguiram empatar em uma jogar ensaiada após cobrança de falta. No segundo tempo, o Bahia também perdeu um jogador, quando Matheus Bahia fez falta dura e recebeu o cartão vermelho. No fim do jogo, o Bahia desperdiçou três chances de voltar à frente do placar, todas com Rodallega. Nos acréscimos, a máxima do futebol de “quem não faz, leva” prevaleceu. O Tricolor levou a virada e a partida terminou em 2 a 1.