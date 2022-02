quem recebe o benefício nesta semana?

O Governo Federal está começando nesta segunda-feira (14) os pagamentos da segunda leva de repasses do seu Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, cerca de 18 milhões de pessoas deverão pegar esse dinheiro pelas próximas semanas. São cidadãos que estão dentro das regras do benefício em questão.

Já dá para saber, aliás, quem são as pessoas que poderão pegar esse dinheiro nesta primeira semana de pagamentos de fevereiro. De acordo com as informações oficiais, nesta segunda-feira (14) é a vez apenas dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1. É o que se sabe.

Mas nos próximos dias, mais quatro grupos poderão pegar essa quantia. Veja abaixo o calendário detalhado da semana:

SEGUNDA (14) – USUÁRIOS COM NIS TERMINANDO EM 1

TERÇA (15) – USUÁRIOS COM NIS TERMINANDO EM 2

QUARTA (16) – USUÁRIOS COM NIS TERMINANDO EM 3

QUINTA (17) – USUÁRIOS COM NIS TERMINANDO EM 4

SEXTA (18) – USUÁRIOS COM NIS TERMINANDO EM 5

Pelo que se sabe até aqui, os pagamentos desse benefício em questão caem na conta nas primeiras horas da manhã do dia indicado para o grupo. No caso dos que possuem o NIS terminando em 1, há relatos de que a quantia saiu desde o final da semana passada.

O usuário do Auxílio Brasil pode escolher entre várias formas de movimentar o dinheiro do programa em questão. É possível, por exemplo, sacar a quantia através do cartão antigo do Bolsa Família. Além disso, também há a possibilidade de fazer essa movimentação através do sistema do app do Caixa Tem. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

E o vale-gás?

É importante lembrar que o Governo Federal também está começando nesta segunda-feira (14) os pagamentos da segunda leva do seu vale-gás nacional. De acordo com o que se sabe até aqui, a ideia é juntar os dois repasses em um programa só. O calendário é exatamente o mesmo.

Então nesta segunda-feira (14), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1 receberem o vale-gás. Eles poderão ajustar os valores deste programa com o do Auxílio Brasil.

Mas vale lembrar que o benefício em questão não está indo para todos os usuários que estão no Auxílio Brasil. Apenas uma pequena parcela deles é que estão conseguindo receber o dinheiro do vale-gás neste momento.

O Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do Auxílio Brasil ainda no final do último mês de novembro. De acordo com o Ministério da Cidadania, naquele momento o dinheiro só estava saindo para as pessoas que estavam no antigo Bolsa Família.

Novas entradas só passaram a ser permitidas a partir de janeiro deste ano. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 3,5 milhões de indivíduos entraram no Auxílio Brasil desde o início deste ano. É o que dizem os números oficiais.

Hoje, o que se sabe é que os pagamentos turbinados do novo Bolsa Família estão confirmados pelo menos até o final deste ano de 2022. Logo depois disso, não dá para saber o que vai acontecer com o programa ainda.