‘Quem usaria?’: entenda história do vaso sanitário que viralizou na web

“Essas pessoas acabam tendo que disputar o tráfego junto aos carros, correndo riscos, por conta dessas ocupações irregulares. Temos o máximo de atenção com as calçadas e pedimos a colaboração e o respeito de todos para que mantenham esses passeios desobstruídos”, disse.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Sérgio Carneiro, não houve autorização para construção. Inclusive, a obra afetou a mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção, já que havia um buraco no chão, oferecendo riscos de acidentes.

O dono do bar, que instalou o vaso na calçada em frente ao estabelecimento, foi notificado e teve que retirar a ‘privada’ do local. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Feira de Santana (Sedur) deu o prazo de 72 horas para que o comerciante explicasse o caso e removesse a instalação.

Obviamente o caso ganhou grande repercussão na web. Até o humorista Ivan Mesquita, o Cêro, comentou o caso. Muita gente no Twitter se divertiu com o caso inusitado. Confira abaixo:

FEIRA DE SANTANA DÁ E DEIXA, VIU? https://t.co/mTFCSbfzcc — Matheus Simoni (@teusimoni) February 11, 2022 a criatura instalou um vaso sanitário no chão, na parte de fora do bar kkkkk sem or, tinha que ser aqui — math’s (@xaumaths) February 10, 2022 Feira de Santana, na Bahia, nem precisa ser estudada pela Nasa, pois nem em Plutão tem quem compreenda. Dono de bar instalou um vaso sanitário na calçada. Só retirou a obra, depois que os vizinhos denunciaram. Em Feira o pessoal não tá andando e cagando pro absurdo, mas bebendo! pic.twitter.com/SyW8oxFCnW — João Figuer (@JoaoFiguer) February 11, 2022

OUTROS CASOS CURIOSOS NA BAHIA

Como disse a internauta acima: ‘A Bahia dá e deixa’. Citamos isso porque esse não é o primeiro caso curioso registrado pelo jornalismo baiano. Quer saber mais?! Confira:

– MULHER KETCHUP

O caso aconteceu no dia 24 de junho de 2011, na cidade de Pindobaçu, norte da Bahia. Um homem foi contratado para matar uma mulher por R$ 1 mil, mas ao ter conhecimento de quem seria a vítima, percebeu que ela era conhecida dele e resolveu bolar um plano. O homem levou a vítima para um matagal, amarrou os braços e pernas dela e a amordaçou. Uma faca foi colocada entre o braço e o peito da mulher, simulando um esfaqueamento. O ketchup serviu para forjar o sangue. Para provar o crime, uma fotografia foi apresentada à contratante. Em seguida, a trama foi descoberta pela polícia e os três envolvidos responderam a processos.

Foto: Reprodução/TV Bahia

– HOMEM BOMBA DE GENGIBRE

Em julho de 2016, um homem ameaçou explodir uma universidade onde era aplicada a prova da OAB, em Salvador. A situação mobilizou grupo antibombas, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros e causou pânico. A surpresa foi quando o homem foi preso. Ele apenas carregava um arsenal de balas de gengibre. Por causa da ameaça, a prova do exame foi cancelada. Frank Oliveira da Costa se entregou à polícia após negociação.

Segundo a SSP-BA, ele foi autuado com um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), quando não tem potencial ofensivo, pois não foi encontrado nenhum explosivo ou arma com o rapaz. O rapaz já tinha tentado o exame da OAB 11 vezes.

Foto: Reprodução/Facebook

– FORRÓ NÚ

No ano seguinte, em junho 2017, foi realizado a segunda edição de um forró inusitado. O “Forró Nú no Espaço Liberdade” aconteceu em um sítio localizado em Massarandupió, no município de Entre Rios, Litoral Norte baiano. A festa permitia a entrada de casais e proibia a entrada de homens desacompanhados no evento. Também não era permitido fazer fotografias das pessoas no local e era vetada a prática de sexo. Menores de 18 anos não eram permitidos. A festa causou polêmica entre associações de moradores e naturistas.