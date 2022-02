R$3.845,63: governo do Piauí cumprirá piso salarial dos professores

O governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, anunciou na última segunda-feira (1) que seguirá cumprindo a lei do piso nacional dos professores da educação básica.

Além disso, o Estado do Piauí continuará pagando para a jornada máxima de 40 horas semanais o valor de R$3.845,63.

Lei do Fundeb

A medida acontece justamente pela necessidade de seguir as normas da Lei do Fundeb – Lei 14.113/2020, que no ano de 2020 aumentou o percentual mínimo de investimento em salários, que anteriormente era 60% e atualmente está em 70%.

Vale destacar que no ano de 2021, não aconteceu reajuste do piso por parte do Governo Federal.

O governo piauiense segue cumprindo a lei do piso, que hoje em dia, o vencimento de entrada para professor com jornada de 40h, é de R$3.451,20.

“Sempre cumprimos a lei do piso e, nos últimos anos, pagamos acima do valor mínimo determinado pelo Governo Federal. Nosso professor 40h, recebe R$ 3.451,20, mais o complemento de R$ 142,92 do auxilio alimentação. Nossa orientação para a equipe financeira é que o Piauí continue honrando o piso dos professores”, declarou o governador Wellington Dias.

