Rainha do deboche? Naiara Azevedo rebate sister após formação de paredão: ‘Bolo pronto’

A madrugada desta segunda-feira (14) foi de fortes emoções para quem estava dentro e fora do “BBB 22”. Eliminada na última semana, Naiara Azevedo usou todo o deboche para mostrar sua torcida contra Bárbara após a formação do paredão.

A alfinetada veio através da conta do Twitter da sertaneja, onde ela postou um vídeo se deliciando com uma fatia de bolo. As imagens fazem referência ao episódio em que ela disparou um ditado popular aos confinados durante um jogo da discórdia: “”Enquanto vocês estão indo, eu tô vindo com o bolo pronto, de besta não tenho nem a cara”.

No dia seguinte a eliminação da cantora, Bárbara relembrou o discurso e debochou no quarto do líder. “Naiara, infelizmente, não poderemos ver o bolo pronto”, disparou.

A tréplica da sertaneja viralizou na rede social e já possui mais de 600 mil visualizações em apenas oito horas de publicação. Confira: