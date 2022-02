‘Rainha do piseiro’ é presa por importunação sexual

A cantora e dançarina Ketney Karol, conhecida como “Rainha do Piseiro”, foi presa por “desordem” no sábado (5), em Juazeiro do Norte, no Ceará.

De acordo com nota enviada ao UOL, a Secretaria a da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) diz que Ketney teria importunado uma funcionária de um estabelecimento comercial no bairro de Timbaúbas, além de praticar atos obscenos em via pública.

“Durante a abordagem, a mulher ainda teria desacatado os PMs. Diante do flagrante, ela foi conduzida para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte — unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuada pelos crimes de importunação sexual, ato obsceno em via pública, desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio. A mulher foi colocada à disposição da Justiça”, diz o comunicado.