‘Ratatouille’, ‘Lanterna Verde’ e mais: veja programação da sessão da tarde desta semana

Para quem irá passar a semana de bobeira em casa, uma boa opção é acompanhar os filmes da ‘Sessão da Tarde’. Exibidos logo após o ‘Jornal Hoje’, por volta das 15h, os trazem opções para todos os gostos e idades.

Neste semana a grade conta com animação, filme de super-heróis e comédia romântica. Na quarta-feira (9) não haverá sessão da tarde, por conta da transmissão do jogo da Super Copa Feminina. A programação volta a ser exibida na quinta-feira (10).

Confira a programação de 7 a 11 de fevereiro:

Segunda-feira (7/2) – “Ratatouille”

Remy reside em Paris e possui um sofisticado paladar. Seu sonho é se tornar um chef de cozinha e desfrutar as diversas obras da arte culinária. O único problema é que ele é um rato. Quando se acha dentro de um dos restaurantes mais finos de Paris, Remy decide transformar seu sonho em realidade.

Terça-feira (8/2) – “Simplesmente Complicado”

Jane, uma mulher bem-sucedida, está divorciada de Jake há muitos anos, mas os dois continuam amigos. Um encontro casual reacende a paixão do relacionamento e faz com que os dois se reaproximem, e Jane percebe que agora é a amante do ex-marido. Enquanto isso, Adam, um arquiteto contratado para remodelar a cozinha de Jane, acaba se apaixonando por ela, o que dá início a um divertido e complicado triângulo amoroso.

Quarta-feira (9/2) – Não haverá transmissão de filme por conta do jogo da Super Copa Feminina.

Quinta-feira (10/2) – “Em Meus Sonhos”

Depois de se encontrarem apenas em seus sonhos, um homem e uma mulher têm sete dias para transformar suas visões românticas em realidade.

Sexta-feira (11/2) – “Laterna Verde”

Hal Jordan, um vaidoso piloto de testes, recebe um poderoso anel e é recrutado por um esquadrão intergaláctico chamado Lanterna Verde para lutar contra um feroz inimigo que ameaça acabar com o equilíbrio do universo.