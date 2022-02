Ravi Lobo lança novo single chamado ‘Manda Buscar’; confira

Foto: Divulgação



Já está disponível em todos as plataforma digitais, o novo sigle de Ravi Lobo chamado ‘Manda Buscar’, segunda canção do EP Shakespeare do Gueto. O projeto é o primeiro na carreira solo do artista. Distribuído pela Altafonte Brasil e produzido por Raonir Braz, o feat conta com a participação de sua conterrânea de bairro Cronista do Morro.

O compilado com oito faixas, pronto pra ser lançado ainda esse ano de 2022, promete entregar ainda mais da sonoridade e peso nos graves do drill. Enquanto isso, cheio de rimas ágeis e pesadas, Ravi Lobo e Cronista do Morro, que são duas das vozes marcantes da cena soteropolitana, se debruçam sobre a agressividade dos graves com versos e flow.

‘Manda Buscar’ traz ainda um videoclipe, gravado no bairro da Liberdade. Ele segue o ritmo da sonoridade até mesmo no contraste entre a farra diurna das crianças do gueto e a noite dos que mandam buscar.