Realização da Festa Literária de Penedo é tema de reuniões em Maceió

Secretaria Municipal de Cultura apresenta projeto da FLIPENEDO para Secult Alagoas e Imprensa Oficial

Decom PMP

A Secretária de Cultura de Penedo, Aliny Costa, apresentou o projeto da 1ª Festa Literária de Penedo (FLIPENEDO) para dois setores do governo estadual, oficializando a solicitação de apoio para o evento que estreia no Calendário Cultural penedense.

A novidade lançada no governo Ronaldo Lopes está programada para acontecer no próximo mês de abril, com programação diversificada que prevê lançamento de livros, debate com escritores e incentivo à produção literária, inclusive concurso direcionado para estudantes da rede pública.

FLIPENEDO será realizada em abril

A agenda de trabalho da gestora da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) também incluiu um encontro com a atriz penedense Daniela Cativaz para a realização do sarau literário na Festa Literária de Penedo.

“É sempre uma satisfação participar desses encontros que fortalecem a parceria com o governo do estado e os órgãos responsáveis por apoiar eventos e projetos do nosso município e a FLIPENEDO vem pra somar ao calendário cultural da cidade”, destaca Aliny Costa.