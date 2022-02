Grandes empresas normalmente contam com o auxílio da tecnologia e equipes estruturadas, de modo que realizam um processo de recrutamento e seleção mais ágil e dinâmico. Porém, a estrutura do processo seletivo não garante que ele seja eficiente, já que diversos fatores devem ser considerados.

Recrutamento e seleção: otimização de fluxos para todos os portes empresariais

O recrutador deve atuar com cada vez mais agilidade no preenchimento das vagas, de maneira que diminua as etapas que envolvem as contratações. Sendo assim, as empresas precisam alinhar seus perfis (funcionários, cultura e candidato) para que o processo de recrutamento e seleção ocorra de maneira resolutiva.

As empresas de pequeno porte possuem um desafio maior em relação às contratações assertivas, quando comparamos à estrutura de grandes empresas. Entretanto, a padronização de processos deve ocorrer em todas as organizações.

Fatores tecnológicos

O investimento da empresa em fatores tecnológicos é fundamental para que o processo seletivo ocorra por meio da inteligência artificial. Visto que diversos sistemas podem otimizar o fluxo e realizar uma análise de perfis de maneira rápida e direcionada. No entanto, a comunicação interna para o processo seletivo é fundamental, de modo que é necessário que a gestão de cada setor faça um alinhamento de perfil juntamente ao profissional de recrutamento e seleção, independentemente do porte empresarial.

A cultura empresarial

Dessa maneira, a empresa poderá entregar o seu valor cultural durante o processo seletivo de modo que selecione um candidato que tenha um perfil sociocomportamental que seja correlato ao que a empresa busca, além de suas habilidades técnicas para a execução das tarefas do seu setor de trabalho. Por isso, o processo de recrutamento e seleção na era digital requer que a empresa invista em fatores tecnológicos e faça os devidos alinhamentos internos.

Diversos canais de contato

Além disso, é necessário que a vaga seja divulgada por diversos canais, de modo que possa atrair candidatos interessados; ao passo que a empresa possa elevar o seu banco de talentos. Sendo assim, muitas empresas utilizam as redes sociais e plataformas próprias para a gestão de recrutamento e seleção, como o LinkedIn.

A imagem da empresa para o candidato

Conforme relatório da iCIMS, 67% dos candidatos analisam a viabilidade da contratação mediante a sua experiência durante o processo seletivo. Visto que a imagem da empresa é transmitida ao profissional de forma dinâmica. Portanto, é cabível que o profissional de recrutamento e seleção seja empático nas interações com o candidato; dê feedback sobre as próximas etapas e busque desburocratizar os processos, sempre que possível.