Recursos Humanos: Especialista lista 6 tendências para 2022

2021 foi o ano do alívio para todos. A maioria da população brasileira está vacinada, empresas retomando seus negócios, colaboradores voltando ao trabalho presencial e muitas novidades surgindo no mercado corporativo.

O setor de recursos humanos foi o que mais enfrentou desafios na pandemia, desde adequação de processos até a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, que assegura os dados e informações de colaboradores nas organizações, até a gestão de equipes à distância.

Para 2022 muitas mudanças deverão ocorrer nas empresas, o especialista em benefícios e sócio da Bematize, Ronn Gabay, listou 6 tendências e acontecimentos de Recursos Humanos para 2022 que todo profissional da área deve ficar de olho se quiser destacar-se no mercado corporativo. Acompanhe.

Trabalho híbrido e retorno presencial gradativo

Apesar do modelo à distância de trabalho ainda ser evidência para 2022, o especialista acredita que haverá uma parcela maior de empresas aderindo à ida ao escritório.

“As pessoas ficaram muito tempo longe umas das outras e agora querem compensar o tempo e aproveitar a oportunidade”, comenta.

Por outro lado, segundo Gabay, o trabalho remoto exigirá mais concentração e disciplina.

Retomada presencial de feiras e eventos

Em 2022 as feiras e eventos de RH devem retornar, “O grande desafio desse ano será incentivar a participação presencial de todos”, comenta o profissional.

Segundo ele, temas como autosserviço, autogestão e liderança deverão estar em alta nos painéis de palestras. “A expectativa é alta. Já que é o ano de retomada pós-pandemia do setor de eventos”, comenta Gabay.

Transformação digital e autosserviço

E por falar em transformação digital e autosserviço, desencadeou-se uma necessidade de mais profissionais engajados e antenados com a tecnologia: “Essa será uma das competências exigidas no momento de contratar novos colaboradores”, afirma o especialista.

Segundo Gabay, as empresas não querem profissionais totalmente dependentes de seus líderes, mas sim que tenham o controle de sua própria rotina. “Pessoas que se dão bem com a tecnologia e que sejam adeptas à digitalização das coisas, sem apego a operacionalização, serão mais valorizadas no mercado corporativo”, afirma.

Benefícios flexíveis

Uma pesquisa realizada pela Bematize, com 7800 colaboradores de 6 empresas que oferecem benefícios flexíveis, apontou que, os produtos que antes eram considerados commodities se tornaram específicos e vice-versa.

Para Ronn Gabay, as empresas deverão rever a gestão de benefícios atual e flexibilizar opções atrativas ao colaborador.

“Não dá mais para oferecer o mesmo, os colaboradores buscam por novas opções, melhor dizendo, eles desejam escolher o seu benefício. As empresas deverão rever sua gestão de benefícios e oferecer novos produtos periodicamente, se quiser reter talentos nos próximos anos”, explica.

Programas de retenção de talentos

Outro ponto importante a destacar como uma tendência para 2022, é a motivação e retenção de talentos nas organizações.

Para Gabay, no próximo ano os empregadores vão precisar ir além dos benefícios trabalhistas para reter talentos.

“Acredito que a necessidade de se sentir um colaborador valorizado aumentará. A pandemia trouxe esse senso de pertencimento, de cuidado, e no próximo ano isso deve se perpetuar. Caso o colaborador perceba a falta de valorização por parte do empregador, ele pode buscar outras oportunidades no mercado que o faça”, alerta ele.

Desenvolvimento de líderes para projetos sociais

Para finalizar, Gabay acredita que projetos sociais estarão cada vez mais fortes dentro das organizações em 2022.

Segundo ele, deixar que o colaborador encabece projetos sociais dentro das organizações também deve ser uma tendência para 2022:

“Equipes de RH de diversas empresas estão aplicando isso e vem dando certo. Eles querem formar líderes para colocar a frente de causas e projetos sociais. Por outro lado, isso motiva os profissionais e pode até desenvolver outras qualidades mais pessoais”, finaliza.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Bematize.

