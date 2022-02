Red Bull abre matrículas para campeonato nacional de batalhas de rimas nesta segunda (7)

O Red Bull FrancaMente, campeonado de batalha de rimas, está de volta com a sua terceira edição e busca reunir talentos da cena do rap, marcados por muito improviso e criatividade. Os interessados podem se inscrever a partir desta segunda-feira (7) através do aplicativo exclusivo do evento, disponível para iOS e Android.

Com Kamau como curador do evento, o torneio funciona no seguinte formato: por meio de vídeo, os participantes deverão criar o seu melhor improviso com palavras que serão sorteadas em tempo real no aplicativo, para convencer o júri de que devem avançar à fase de seletivas regionais. Serão 40 MCs selecionados do país inteiro para disputar as seletivas que passarão por grandes pólos culturais no Brasil, como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS). Os vencedores de cada região ganham um lugar na disputa da final nacional, que está prevista para acontecer em São Paulo.