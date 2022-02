Redação para concursos: tudo aquilo que você precisa saber

Redação para concursos: o que você precisa saber

Todos nós sabemos que a redação possui extrema importância dentro do cálculo da nota final de uma prova qualquer.

Essa importância é ainda maior quando estamos falando de um concurso. Isso porque, nas provas de concursos a redação pode, ainda, ser utilizada serve como critério de desempate entre dois candidatos.

Dessa maneira, é fundamental que você domine as principais informações relativas à redação em provas de concursos. Confira o resumo que o artigo de hoje separou para você sobre o tema.

Redação para concursos: quais os tipos de redação cobrados?

Dentre todos os tipos possíveis de redação cobrados em concursos públicos, podemos destacar 3 de maior incidência: dissertação, descrição e narração.

Para saber qual dos tipos deverá ser utilizado no seu texto, você deverá ler o edital disponibilizado pela banca organizadora da sua prova.

Vamos, a seguir, conhecer as principais características de cada um desses tipos.

Redação para concursos: a dissertação

É muito comum que as provas de concursos públicos prefiram textos dissertativos. Mas você sabe o que é uma dissertação?

Uma dissertação é um texto que expõem ideias acerca de um tema relevante para a sociedade. Ela pode ser dividida em duas categorias principais: a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva.

No primeiro tipo, o autor do texto deve apresentar uma tese, ou seja, um ponto de vista. É necessário sustentar sua argumentação com falas de autoridades ou dados (repertório).

No segundo tipo de dissertação, por sua vez, o autor deve criar um texto que não possui o propósito de convencer o leitor, mas apenas expor fatos a. Lembre-se de que o objetivo principal é informar o leitor.

Devemos destacar que os dois tipos de redação são composto por introdução do tema, desenvolvimento das ideias e conclusão.

Redação para concursos: a descrição

As provas de concursos podem cobrar também um texto descritivo.

O objetivo do texto descritivo é criar uma imagem sobre o tema utilizando palavras. Sendo assim, você deve criar um texto por meio do qual você possa expor as suas impressões sobre algo.

Assim, podemos dizer que o principal objetivo do texto descritivo não é argumentar, mas sim expor fatos objetivos.

Redação para concursos: a narração

Por fim, podemos citar a narração, que é o tipo menos cobrado pelas bancas que formulam as provas de concursos.

A principal diferença desse tipo de texto com os outros é que a narração não precisa ter compromisso com a realidade. Isso porque, uma narrativa pode falar sobre personagens e ações fictícias.