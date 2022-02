Rede de Educação Popular oferta cursinhos preparatórios para vestibular

O movimento social de educação popular intitulado Rede Emancipa recebe inscrições para diversos cursinhos populares gratuitos preparatórios para as provas de vestibular. Há oferta de vagas para cursos em diversas localidades do estado de São Paulo.

Os estudantes interessados devem realizar as inscrições por meio do site da Rede Emancipa. Neste endereço, a Rede apresenta os links de inscrições de todos os cursinhos com disponibilidade de vagas para a formação de turmas neste primeiro semestre do ano.

Desse modo, os estudantes podem realizar a inscrição no projeto da cidade/bairro mais próximo de sua casa. De acordo com a Rede Emancipa, as inscrições são abertas a estudantes de baixa renda.

A Rede Emancipa oferta cursos nas seguintes cidades de São Paulo: São Paulo (capital), Santo André, Osasco, Campinas, Diadema, Sorocaba, Peruíbe, Carapicuíba, Taboão da Serra, Indaiatuba, Caçapava, Limeira, Itapevi, Jundiaí, e Votorantim. Há ainda opção de vagas para Fortaleza (CE), o Emancipa Fortaleza oferta aulas on-line.

De acordo com a Rede Emancipa, a seleção para os cursinhos não conta com a aplicação de provas. O movimento de educação popular apenas recebe o cadastro do estudante, com os dados pessoais e socioeconômicos, não sendo necessária a participação em processo seletivo.

Desse modo, após o preenchimento de formulário com os dados solicitados, os candidatos recebem uma mensagem de confirmação do cadastro por e-mail.

Nos últimos semestres, as aulas dos cursinhos populares, que são totalmente gratuitos, aconteceram virtualmente devido à pandemia da Covid-19. Neste ano, de acordo com o Rede Emancipa, a previsão é que haja retorno para o modelo presencial do pré-vestibular.

