Rede pública municipal de Penedo define data para início das aulas

Ano letivo 2022 da Semed começa em março com atividades 100% presenciais

Decom PMP

As escolas da rede pública municipal de Penedo começam o ano letivo 2022 com aulas 100% presenciais a partir de 14 de março.

Todas as unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) estão preparadas para receber crianças, adolescentes e estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos), mantendo os cuidados relacionados com a pandemia de Covid-19.

A gestão Crescendo Com Seu Povo mantém a campanha de vacinação para todas as faixas etária autorizadas no Plano Nacional de Imunização (PNI), inclusive crianças de 5 a 11 anos que devem ser levadas por seus pais ou responsável até a central de vacina que funciona no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro, de segunda à sábado, das 8h às 16 horas.

“Todo o planejamento feito desde o início da pandemia foi bem avaliado e respaldado por nossa equipe da SEMED, do Comitê Intersetorial e nossas autoridades sanitárias. Com o empenho do Prefeito Ronaldo Lopes e a parceria com o Secretário de Saúde Guilherme Lopes na vacinação de nossas crianças e adolescentes nos sentimos mais seguros para voltarmos às aulas presenciais”, explica a Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves, agradecendo a confiança dos pais e responsáveis.

Além de disponibilizar a imunização para toda a população, a Prefeitura de Penedo está concluindo os preparativos para a realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para professores e outras categorias necessárias ao desenvolvimento das atividades da SEMED.

A previsão é anunciar todas as etapas do PSS da Educação em 2022 ainda nesta semana.