Rede Windsor anuncia oportunidades no Rio de Janeiro

Em busca de uma vaga de emprego? Saiba que a Rede Windsor anuncia a abertura de novas oportunidades no Rio de Janeiro. A empresa, que conta com 14 hotéis na capital carioca, impulsionada pela retomada do setor hoteleiro, oferece, ao todo, 160 postos de trabalho para diferentes funções.

As chances são para atuação nas unidades da Barra da Tijuca e Zona Sul, nos cargos de Assistente do Gerente da Recepção, Supervisor da Recepção, Recepcionista Bilíngue, Mensageiro de Hotel com CNH B, Garçom, Cumim, Barman, Ajudante de Bares, Maitre, Chefe de fila, Padeiro, Ajudante de Padeiro, Confeiteiro, Ajudante de confeitaria, Cozinheiro, Ajudante de cozinha, Chefe de Partida, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com o posto pretendido – há chances para pessoas com ou sem experiência.

Os candidatos devem enviar seu currículo para o e-mail: rh-curriculos@windsorhoteis.com.br. É possível, ainda, acessar o site https://windsorhoteis.com/especiais/vagas para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.

Rede Windsor oferece vagas de estágio

A rede também está com inscrições abertas para seu Programa Central de Estágio, que é destinado a estudantes matriculados no penúltimo ou último ano do ensino superior ou último ano do curso técnico.

Neste caso, os estagiários ocuparão vagas em diferentes setores administrativos e operacionais das unidades. Mais informações podem ser obtidas no mesmo endereço informado anteriormente.

