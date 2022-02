Reencontro de técnicos e defesa de tabu: o que esperar do primeiro Ba-Vi de 2022

O primeiro Ba-Vi do ano acontece nesta quarta-feira (2), pela primeira fase da Campeonato Baiano. O jogo será no Barradão, às 19h15, apenas com torcedores do Vitória – por conta do decreto do Governo do Estado para conter a Covid-19, apenas 1500 pessoas poderão assistir a partida.

Clássico é clássico e sempre gera expectativa. Os dois times vivem momentos de reconstrução: enquanto o Bahia caiu para Série B, manteve o técnico Guto Ferreira e perdeu peças do time titular, como Gilberto, Nino e Conti, o Vitória foi rebaixado para a Série B e trouxe Dado Cavalcanti, ex-Bahia, para treinar o time.

O retrospecto no Campeonato Baiano é favorável ao Bahia. Há quatro anos, o Tricolor não perde para o rival na competição. A última vez que o Bahia perdeu para o Vitória no estadual foi em 2017: 2×1, na Fonte Nova, com gols de Cleiton Xavier e Kanu. Contra, Alan Costa descontou para os donos da casa.

De lá para cá, foram oito jogos pelo campeonato estadual. Foram quatro triunfos do Bahia e quatro empates. No entanto, em 2017, os dois empates foram o suficiente para o Vitória ficar com o título.

Em 2018, o Bahia levantou a taça no estádio do rival. Um dos Ba-Vis mais emblemáticos aconteceu neste ano, quando uma confusão generalizada em campo fez com que o jogo não tivesse fim.

Dado Cavalcanti e Guto Ferreira foram adversários na final da Copa do Nordeste de 2021. Dado treinava o Bahia e Guto, o Ceará.

Depois de vencer por 1 a 0 em Salvador, o Ceará entrou no jogo de volta, no Castelão, em Fortaleza, precisando de apenas um empate para ser campeão. No entanto, o Bahia conseguiu vencer por 2×1 e levou a partida para os pênaltis. Nas cobranças, o Tricolor venceu e se tornou tetra campeão do Nordeste.