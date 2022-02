Refrescante: aprenda a fazer uma incrível torta de limão com bolacha maizena

De básica, a torta de limão não tem nada. Que tal aprender uma incrível receita refrescante de torta de limão? Preparo do site Cybercook é fácil, prática e rende várias porções. Veja o passo a passo abaixo:

Biscoito maisena 1 pacote

Manteiga 2 colheres (sopa)

Leite condensado 1 lata

Creme de Leite 1 lata

Limão 2 unidades

1. Triture a bolacha no liquidificador.

2. Passe a farofa por uma peneira para que fique sem pedaços.

3. Misture com a manteiga e amasse com as mãos.

4. Numa forma de fundo falso, espalhe pequenos pedaços da massa de bolacha, apertando e juntando os pedaços com os dedos.

5. Leve ao forno a 180ºC por 10 minutos só pra dourar e secar um pouco.

6. No liquidificador, bata o leite condensado com o suco dos limões por 5 minutos.

7. Depois junte o creme de leite e bata um pouco pra ficar homogêneo.

8. Despeje na forma com a massa já fria.

9. Leve à geladeira até que fique firme.