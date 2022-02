Refresque seu dia: aprenda a fazer uma incrível receita de sorvete de pipoca

Tá pensando no que fazer para amenizar o calor? Que tal aprender a fazer um incrível sorvete de pipoca? Veja a receita abaixo disponível no portal Cybercook.

Milho para Pipoca 100 gramas

Óleo de girassol 30 mililitros

Água 750 mililitros

Manteiga sem sal 60 gramas

Açúcar cristal 125 gramas

Leite em pó 100 gramas

Creme de Leite fresco 300 mililitros

1. Em uma panela, estoure a pipoca com o óleo.

2. Na mesma panela, acrescente a água e a manteiga.

3. Cozinhe em fogo médio por 5 minutos, mexendo de vez em quando.

4. Transfira a mistura da pipoca para uma peneira fina e drene os líquidos.

5. Descarte a parte sólida que sobrou do milho.

6. A mistura de pipoca rende cerca de 400 gramas. Use apenas a metade.

7. Coloque 200 gramas da mistura de pipoca em uma panela. Adicione o açúcar e o leite em pó.

8. Leve ao fogo por 2 a 3 minutos mexendo sempre para dissolver.

9. Deixe esfriar bem em temperatura ambiente. Assim que estiver frio, leve para geladeira.

10. Bata o creme de leite em picos firmes. Então, adicione o creme da pipoca frio e misture bem.

11. Transfira para um recipiente e leve para o congelador por no mínimo 3 horas.

12. Retire do congelador cerca de 5 minutos antes de servir. Pode ser servido com pipoca caramelada para acompanhar.