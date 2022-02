Relembre participantes que foram expulsos do BBB

A suposta agressão de Maria contra Natália no jogo da discórdia do BBB 22 revoltou os internautas, que pediram a expulsão da atriz. Ela foi advertida ao vivo por Tadeu Schmidt.

Ao longo das 22 edições do reality, ocorreram seis expulsões, que foram notificadas sobretudo pelos telespectadores do BBB nas redes sociais. Relembre abaixo:



1. Daniel do BBB 12: acusado de estupro

Foto: reprodução / Redes Sociais

A primeira expulsão da história do Big Brother aconteceu em 2012. O participante Daniel foi acusado de ter relações sexuais com Monique quando a sister estava desacordada. O jovem foi expulso para dar prosseguimento às investigações. No entanto, Monique relatou que estava consciente na hora da relação e que não ocorreu abuso.

2. Ana Paula do BBB 16: acusada de agressão

Foto: reprodução / TV Globo







Grande favorita ao prêmio, Ana Paula Renault viu a chance de ganhar o BBB 16 indo por água abaixo após exagerar na bebida e agredir Renan com dois tapas no rosto. O brother fez a queixa no confessionário e a jornalista foi expulsa no dia seguinte.

3. Marcos Harter do BBB 17: violência conta a mulher

Foto: reprodução / TV Globo



O relacionamento conturbado de Marcos e Emilly foi um dos principais assuntos do BBB 17. O cirurgião plástico foi expulso após ser acusado de agredir a campeã da edição de maneira física e psicológica.

O momento que causou a expulsão do médico ocorreu já na reta final do programa quando ele colocou o dedo no rosto da sister e a beliscou. “Você tem que ficar comigo independente de quem eu ache que tem que ganhar. Você está me ouvindo?”, declarou o ex-BBB na ocasião.

4. Vanderson do BBB 19: acusado de violentar mulheres fora do reality

Foto: reprodução / TV Globo



Vanderson Brito deixou o BBB 19 por denúncias de crimes cometidos fora do reality. Ele foi intimado para depor por crimes de agressão, assédio sexual e estupro. No mesmo ano, o professor foi indiciado por lesão corporal.

5. Hariany do BBB 19: acusada de agredir a própria amiga

Foto: reprodução / TV Globo

Hariany Almeida foi expulsa faltando poucos dias para a final do BBB 19. A modelo teria empurrado a melhor amiga e campeã da edição Paula Von Sperling durante um desentendimento após uma festa.

Assista abaixo ao momento:

Lembrando do BBB19 que Hariany fez isso aqui com a Paula e foi expulsa mesmo a Paula não indo reclamar pq analisaram e viram que foi agressão. Maria assumindo que bateu com força no Arthur e ainda debochando falando pra ir no confessionário não é motivo tbm? #BBB22 pic.twitter.com/wAG0dmEKpR — destiny (@sasukissa) February 8, 2022

6. Fábio do BBB 19: sequer entrou na casa

Foto: reprodução / TV Globo

O sonho de Fábio Alano acabou antes mesmo do atleta entrar na casa do BBB 19. Quando ele ainda estava confinado no hotel, a produção descobriu que ele era garoto propaganda de uma marca de roupas esportivas, o que violava as regras do programa na época.