Remédios usados por Paulinha Abelha podem ter agravado o estado de saúde da cantora

A equipe médica responsável por acompanhar a cantora Paulinha Abelha não descarta a possibilidade de remédios usados pela Vocalista da Banda Calcinha Preta tenham agravado o estado de saúde dela. A artista faleceu nesta quarta-feira (23).

Em coletiva realizada na terça-feira (22) os médicos utilizaram o termo ““síndrome tóxico-metabólica” para tratar o caso da forrozeira. Os profissionais apontam que um substância que circulava no corpo dela ocasionou uma “uma cascata de inflamações ou lesões ou de lesões nesses órgãos”.

“Quando se fala em quadro de síndrome tóxicometabólica é porque tem alguma substância circulando no corpo da paciente que deve estar gerando lesões nos órgãos. Qualquer substância, medicamento é droga. Mas quando Paula o fez, foi de caráter supervisionado. A gente trabalha, sim, com a possibilidade de alguma intoxicação de medicamentos, existem exames em andamento, iremos confirmar ou negar. Nesse momento essa resposta nós não temos”, declarou um dos integrantes da equipe médica na ocasião.

Em nota, o Hospital Primavera em que a cantora estava internada, confirmou o falecimento às 19h26, em “decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico”.

Confira abaixo a nota de falecimento oficial completa, publicada nas redes sociais de Paulinha:



“É com profunda tristeza que comunicamos que a nossa querida Paulinha Abelha nos deixou e partiu para o outro plano. Com certeza já está nos braços do Pai. Nenhuma palavra será suficiente para expressar o sentimento de imensurável de dor pela perda deste ser de luz. Muita honra para todos nós termos compartilhado a vida, a arte, a voz, a alegria, a amizade, o sorriso…

Tantos momentos que ficarão na lembrança de cada um de nós. Vá em paz! Paulinha respirava a sua família, a arte e cultura, os fãs, o palco… Ela era tão leve, que o seu pouso nesta existência foi breve. Mas o suficiente para polinizar amor e paz em abundância.

Foram 30 anos de carreira profissional e mais de duas décadas dedicadas a banda Calcinha Preta. E será eterna a sua colaboração na nossa música, na nossa vida. Paulinha fechou as cortinas aqui na Terra, hoje, para ir falar de música e amor lá no Céu. Por uma eternidade vamos lembrar desta doce criatura!”.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com