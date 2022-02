Renegociação de dívidas do Fies começam em março, anuncia MEC

Nesta quinta-feira (10), o governo federal anunciou que estudantes que contrataram o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) poderão renegociar suas dívidas a partir de março.

De acordo com o g1, a renegociação foi instituída via medida provisório, editada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2021.

A MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro entrou em vigor ao ser publicada no “Diário Oficial da União” em dezembro. Para que não perca a validade, deputados e senadores terão que aprová-la em 2022.

Ainda de acordo com o governo, para ter o nome retirado dos cadastros restritivos de crédito, os estudantes deverão pagar o valor da entrada no ato da negociação. A taxa corresponde à primeira parcela, com montante mínimo de prestação de R$200.