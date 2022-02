Rentbrella busca profissionais de diversas áreas

Fundada no início de 2018, a Rentbrella tem expandido sua atuação dia após dia em todo o território nacional. Agora, a rede de compartilhamento de guarda-chuvas que funciona com ‘estações’ de locação espalhadas pela cidade, busca profissionais de diversas áreas para compor seu time.

As vagas estão distribuídas entre as áreas de Engenharia/Produção, Marketing, Produto e Recursos Humanos, nos cargos de analista de software embarcado, estagiário de engenharia eletrônica, estagiário de PCP, estagiário de produção (qualidade), estagiário(a) de marketing, estágio em design gráfico, PMO (gestão de projetos) e analista de recursos humanos (foco R&S).

Há chances para atuação em São Paulo (SP), São Carlos (SP) e até mesmo Nova York – neste caso, a vaga é para NYC operations lead, que será responsável por gerenciar as operações do dia a dia, realizar o atendimento aos clientes, contactar e distribuir materiais promocionais a potenciais parceiros e muito mais.

A expansão para NY, aliás, faz parte do processo de crescimento da empresa que está, atualmente, com uma operação ativa de 35 máquinas em Manhattan e tem como objetivo chegar a 100 estações em breve.

Como se candidatar

A lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação, está disponível em https://jobs.kenoby.com/rentbrella. No endereço é possível conhecer um pouco mais sobre a empresa e, também, cadastrar o currículo na posição desejada, filtrando as oportunidades pela cidade de interesse ou área de atuação.

