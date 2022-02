Residente de medicina ironiza morte de paciente e é afastada do estágio; entenda

Na última terça-feira (8), uma estudante de medicina causou revolta nas redes sociais ao ironizar morte de paciente. A jovem, estudante do do Centro Universitário Cesmac, em Maceió (AL), reclamou da chegada de uma mulher com edema agudo no pulmão na hora em que ela iria descansar.

Em duas publicações nas redes sociais, a residente chegou a escrever que estava “puta” porque passou 1h30 da hora dela de dormir. Na publicação, ela chegou a expor o nome da paciente.

“Faltando 10 min para minha hora de dormir, chega mulher infartando e com edema agudo de pulmão, e agora já passou 1:30 da minha hora de dormir, tô puta”, escreveu.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Minutos depois, a estudante fez uma atualização informado o falecimento da paciente. Na imagem, ela aparece fazendo o sinal de legal com os dedos.

“A mulher morreu e eu não dormi”, reclamou.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O caso aconteceu foi na Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, na cidade de Marechal Deodoro, onde a universitária faz estágio.

As duas fotos foram postadas no Instagram, somente para os “amigos próximos”, mas prints circularam nas redes e viralizaram.

A estudante foi criticada pela falta de sensibilidade e também pela exposição da paciente.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro informou que tomou conhecimento do caso por meio do médico-chefe da unidade.

A Secretaria pediu o desligamento da acadêmica do quadro de estagiários do município, que tem convênio com a faculdade particular.

De acordo com o Correio24horas, o coordenador do curso de medicina em que a jovem estuda, André Falcão, diz que a situação circulou em grupos de WhatsApp.

Segundo o coordenador, a direção também afastou a aluna do estágio e a suspendeu até que o fato seja averiguado. O colegiado da instituição vai discutir o assunto, ouvindo também a estudante.