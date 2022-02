Restrição de público pode tirar jogo da Seleção Brasileira da Fonte Nova

O jogo entre Bahia e Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar marcado para a Arena Fonte Nova no dia 24 de março, pode mudar de local. Isso porque atualmente na Bahia o decreto do governo limita em 1.500 pessoas o público presente nos estádios, o que pode fazer a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolher outra arena para sediar a partida.