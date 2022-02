Resturante Solar terá programação especial para festa de Iemanjá

O restaurante Solar tem programação especial para as comemorações do dia de Iemanjá, começando na quarta-feira (2). Unindo gastronomia e devoção, será servida a tradicional Feijoada de Frutos do Mar, da chef Andréa Nascimento. A reserva é feita através do número (71) 99658-8870 ou via e-mail.

Nesta terça-feira (1º), o espaço funciona até 0h30. Já no dia de Iemanjá, o horário de funcionamento é das 10h às 23h, com um balaio disponível para os clientes que desejarem deixar as oferendas.

Em respeito aos decretos estaduais é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação, o estabelecimento seguirá o distanciamento social e o uso de máscara obrigatório para acesso ao local.