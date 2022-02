Resumo: confira a repercussão da eliminação de Rodrigo na casa do BBB 22

Nas palavras de Tadeu Schmidt, Rodrigo não soube perceber os sinais ao redor dele e levou a pior no segundo paredão do BBB 22. O brother foi eliminado com 48% dos votos em disputa contra Natália e Jessi na madrugada desta quarta-feira (2).

Foto: reprodução / Globoplay



Como já era de se esperar, a eliminação do gerente comercial movimentou a casa. Confira abaixo a repercussão.

1. “Calma, princesa”: o choro de Jessi

Crente de que seria a eliminada, Jessilane não conteve o choro ao se tocar que havia ganhado uma segunda chance. A sister também prometeu ganhar provas e curtir cada minuto dentro do reality.

2. Maquiagem não disfarça cara feia: as indiretas de Eslô

Eslovênia não escondeu a insatisfação com a permanência de Natália no BBB 22. A modelo chegou a afirmar que pegaria a liderança para colocar a designer de unhas novamente no paredão.

3. Depois das lágrimas, a festa: comemoração de Natália e Jessi

Para celebrar a nova chance, Natália e Jessi fizeram topless e pularam na piscina. Linn da quebrada também acompanhou as aliadas.

4. Todo mundo tentou, mas não deu certo

É fato que a saída de Rodrigo foi o assunto da madrugada. Em conversa com Arthur, Lais e Bárbara contaram que conversavam com o aliado para que ele esquecesse um pouco do jogo, mas não tinham sucesso.

5. Especulações em alta: paredão falso na segunda semana?

Para Douglas, a eliminação do paranaense é uma farsa. Em conversa com Scooby, Tiago e Arthur, o ator afirmou que acredita na possibilidade do paredão ser falso.

Fora da casa… o romantismo venceu!

Quem lembra de quando Rodrigo deu um fora em Lais após afirmar que era comprometido? Era verdade! A identidade da amada foi revelada ao vivo na Rede BBB!