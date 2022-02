Resumo de Filosofia: Parmênides, Tales e Heráclito

Parmênides, Tales e Heráclito: 3 filósofos extremamente importantes

Os filósofos pré-socráticos recebem esse nome pois viveram antes do grande filósofo Sócrates, precursor da filosofia no Ocidente.

Questões sobre esses filósofos são muito abundantes dentro das principais provas do país, com um destaque para os vestibulares e o ENEM.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar de forma adequada para as suas provas, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre os filósofos pré-socráticos de maior relevância: Parmênides, Tales e Heráclito.

Pré-Socráticos: Parmênides de Eléia

Parmênides de Eléia, conhecido simplesmente como Parmênides, foi um filósofo pré-socrático que viveu entre os anos de 530 a.C. e 460 a.C..

A teoria do filósofo estava centrada no “ser”.O pensador afirmava que os movimentos não eram constantes. Dessa forma, um ser não poderia ser “ser” e “não ser” ao mesmo tempo. É com base nessas ideias que podemos dizer que Parmênides foi um importante representante do monismo e do imobilismo.

Como veremos, a teoria de Parmênides contradiz totalmente com a teoria de outro filósofo pré-socrático: Heráclito.

Pré-Socráticos: Heráclito de Éfeso

Heráclito de Éfeso fo um importante pensador que viveu entre os anos de 540 a.C. e 470 a.C., an região da Jônia.

O filósofo procurou responder um problema filosófico: como as coisas poderiam ter sido originadas a partir de um princípio físico? Para Heráclito, a resposta para a pergunta estaria no movimento, chamado por ele de “devir”.

Heráclito buscou compreender as diferentes formas de realidade que existem. O pensador concluiu que o movimento é constante e, dessa maneira, tudo se transforma.

Para compreendermos corretamente a teoria de Heráclito, devemos estar a par da sua metáfora do rio: “Nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio”. Com isso, o filósofo quer dizer que, ao entrarmos em um mesmo rio pela segunda vez, o rio já não é mais o mesmo, pois foi alterado pelos movimentos das águas, e o ser humano também não.

Pré-Socráticos: Tales de Mileto

Tales de Mileto viveu entre os anos de 624 a.C. e 548 a.C.. O pensador é considerado o primeiro de todos os filósofos pré-socráticos.

Tales fez parte da escola de filósofos da região da Jônia, ao lado de importantes nomes como Heráclito e Anaximandro.

Para Tales, a água era o princípio de todas as coisas, ou seja, o principal elemento a partir do qual todas as coisas haviam sido originadas.