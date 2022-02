Resumo de hoje: Isadora revela lembrar de Davi em ‘Além da Ilusão

Isadora e Arminda (Caroline Dallarosa) vão dar um passeio na praia, e dois marinheiros americanos vão passar por elas na areia. Arminda ficará empolgadíssima com a visão!

“Melhor pra gente, não é mesmo?”, dirá Arminda. Isadora vai rir do comentário da amiga: “Pode ficar com todos pra você. Eu sou praticamente noiva!”

“Do sujeito mais sem graça que eu já vi. Ah, Isadora, desculpa, mas você sabe muito bem que eu não gosto do Joaquim nem ele de mim”, dirá Arminda.

Em meio a conversa, Isadora dirá que não sabe o que teria sido da vida dela no engenho, depois da morte de Elisa. Arminda vai perguntar se já tem mesmo dez anos que a tragédia aconteceu…

“Eu era só uma criança e o trauma me deixou com um bloqueio emocional. Mas tem uma coisa que eu não me esqueço. Uma mágica que ele fez para mim…”, dirá a mocinha.