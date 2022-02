Reuniões online: Como se comportar?

Como se comportar em reuniões online? Quais comportamentos são adequados e inadequados nesse momento?

Se você não está familiarizado com as reuniões online, deve estar com esse tipo de questionamento em mente, certo? Mas fique tranquilo! Pois, neste texto, nós apresentamos algumas ideias que podem ajudar você. Acompanhe e saiba mais!

Como se comportar em reuniões online?

As reuniões online requerem um tipo de etiqueta específica. Não dá para achar que o comportamento online é o mesmo que ocorre no offline. Afinal, precisamos nos adequar aos limites que a tecnologia tende a apresentar ainda.

Por isso, fique de olho nas dicas abaixo e comece a se portar cada vez melhor nas suas reuniões online:

1. Cuide com a posição da câmera

A posição da câmera precisa ser adequada. Direcione-a a você, e não acima da sua cabeça ou muito abaixo. Olhe para você mesmo no vídeo e ajeite a câmera em uma posição interessante e que permita que você gesticule e fale com clareza.

2. Mantenha o microfone desligado enquanto outra pessoa fala

Cuidado com o microfone! Uma das piores coisas que pode acontecer em reuniões online é diversas pessoas com microfone ligado, dando eco para todos os lados.

Por isso, desligue enquanto outra pessoa fala. Apenas ligue quando for a sua vez de comentar alguma coisa.

3. Não interrompa a fala dos outros

JAMAIS interrompa a fala da outra pessoa. Primeiro porque isso é falta de educação, segundo porque o delay pode tornar a sua fala muito bagunçada por cima da outra pessoa. Portanto, respeite quem está falando e, se necessário, sinalize algo pela parte do chat.

4. Fale devagar, com calma e tranquilidade

Quando chegar o seu momento de falar em reuniões online, fale com calma e tranquilidade. Articule bem as suas palavras e não tente sair “atropelando tudo”. É preciso pronunciar bem o que você está dizendo, a fim de fazer com que as outras pessoas lhe escutem adequadamente.

Portanto, nada de se afobar e querer terminar a sua fala para ontem, hein?

5. Não fique comendo na frente da câmera

Não coma durante as reuniões online. Isso pode ser muito mal visto, além de que as outras pessoas podem se sentir desconfortáveis de conversar com alguém que esteja de boca cheia.

Caso não tenha tempo para almoçar em outro momento, feche a câmera enquanto come e só fale quando puder – nada de falar com a boca repleta de alimento.

6. Vista-se de forma adequada

A roupa precisa ser adequada às reuniões online. Não dá para ficar de pijama ou com uma peça muito descontraída e desconectada do ambiente de trabalho.

Sendo assim, coloque uma roupa que você usaria para ir trabalhar normalmente.

7. Esteja presente e atento à reunião

Não fique se distraindo com abas abertas no computador ou focando no que acontece em sua volta, no mundo offline. No momento das reuniões online, esteja presente nelas! De corpo e mente.

Assim você consegue absorver melhor o que está sendo passado, além de que esse comportamento demonstra respeito e consideração pelos outros. Portanto, aja com respeito. 😉