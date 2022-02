Revelações: Tiago fala que sente prazer ao ver atos sexuais de outras pessoas

Sem tabus é ele. Tiago Abravanel voltou a falar sobre masturbação durante a madrugada desta sexta-feira (18) no quarto Lollipop. O neto de Silvio Santos contou que pratica voyeurismo, ou seja, sente prazer ao observar atos sexuais ou práticas íntimas de outras pessoas.

O influencer comentou que conversou com a produção do BBB sobre o assunto. “Durante o processo pra vir pra cá, eu perguntei pra produção: ‘Como é a questão se eu quiser me masturbar? Porque eu sou uma pessoa que gosto disso’. E eu falei pra mim mesmo: ‘Eu vou ter que me controlar lá dentro'”, começou.

O ator ainda relembrou o edredom de Natália e Eli que presenciou. “Mas ontem, o quarto pegando fogo, aquela coisa… eu já sou voyeur, já gosto de ver um negócio, e falei: ‘Ai gente, não tem jeito, vou ter que ir no banheiro resolver isso”, completou.

