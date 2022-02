Revisão de metas: o que é e como fazer na prática

A revisão de metas deve acontecer de maneira recorrente no dia a dia de qualquer empresa. Inclusive, isso deve acontecer até mesmo na sua vida pessoal.

Primeiro porque estamos sempre crescendo, aprendendo e mudando a nossa forma de ser. Segundo porque podemos enxergar, de tempos em tempos, os pequenos “erros” que estão atrapalhando os nossos resultados – e assim, remanejamos as metas.

Se você se interessou sobre o tema e quer saber mais sobre ele, então acompanhe este conteúdo até o fim.

A importância da revisão de metas

No dia a dia, vamos colocando em prática as nossas metas e objetivos, sempre em busca de algo maior. Às vezes, é nessa prática que percebemos que algumas ações não fazem tanto sentido, ou que algumas metas não têm mais conexão com a nossa realidade.

Dessa forma, a revisão de metas é importante a partir do momento em que passamos a entender o que ainda faz sentido e deve ser mantido, e o que deve ser descartado e deixado de lado.

Além disso, é por meio dessa revisão que conseguimos enxergar o que vem sendo atingido e o que ainda está em “gap” e com falhas. E, a partir desse conhecimento, conseguimos traçar um bom plano de ação para o futuro.

Como fazer a revisão de metas?

Entendida a importância da revisão de metas, vem a dúvida: como fazê-la de modo coerente e eficiente?

Abaixo listamos alguns passos que podem lhe ajudar:

1. Análise e revisão dos resultados

O primeiro passo é analisar os resultados que você já vem tendo até hoje. Abra as suas metas e analise quais delas foram alcançadas; como foram; quais os fatores positivos e negativos de cada um desses resultados; e assim por diante.

Quanto mais você conseguir analisar os seus resultados, de forma sistemática e profunda, mais fácil será compreender quais metas precisam ser remodeladas e descartadas.

2. Avalie quais metas não foram alcançadas e entenda o porquê

Faça uma análise profunda daquelas metas que não foram atingidas. Entenda por que não foi possível concluí-la: os processos estão ruins? A procrastinação apareceu? Foi algo que estava fora do seu controle? Ou simplesmente a meta não fez mais sentido e ficou de lado?

3. Faça as mudanças necessárias para atingir o resultado

Agora que você entendeu quais pontos ficaram estagnados, comece a pensar em quais são as mudanças necessárias na sua revisão de metas.

Se você não atingiu o resultado Y, será que deve partir de outro princípio e caminho? Será que deve descartar a meta que estava sendo feita? Ou aprimorá-la, apenas?

4. Analise metas que fazem mais sentido a partir de agora

Por fim, procure analisar quais são as metas que fazem mais sentido a partir de agora. Veja o que pode ser implementado, quais devem ser mantidas e quais não fazem mais parte do escopo do seu trabalho.

Assim você começará a afunilar as suas ações, otimizando os seus resultados diários e estabelecendo as suas prioridades.

Faça esses exercícios e veja como você se sai na sua revisão de metas!