Revisão para vida toda tem maioria dos votos; veja se você pode solicitar

Parece que a revisão para vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enfim vai sair do papel, isso porque a maioria do Supremo Tribunal Federal votou a favor da medida. Para passar a valer, porém, é esperado que o julgamento no plenário virtual ocorra até o dia 8 de março.

A novidade é que não cabe mais recurso na decisão, apenas embargo. A troca de votos de algum ministro também é um hipótese com poucas chances, de acordo com especialistas. Desta forma, é praticamente certo que a revisão para vida toda vai passar a valer.

Aposentados e pensionistas do INSS podem, e muito, se beneficiar desta revisão e ver os valores dos seus benefícios subirem. O que ajudaria neste momento de crise, não é mesmo?

A proposta se arrasta desde junho do ano passado

O que é ‘revisão da vida toda’?

A ‘revisão da vida toda’ deve impactar os mais velhos, já que garante que todas as contribuições feitas ao INSS, mesmo antes de julho de 1994, sejam computadas para cálculo da aposentadoria.

Hoje a regra para aposentadoria aceita apenas levar em consideração contribuições realizadas depois do plano real.

Assim, se aprovada, a revisão da vida toda pode aumentar o valor da aposentadoria de diversos aposentados e segurados do INSS que passaram a receber o benefício de 1999 e novembro de 2019.

Quem pode solicitar?

Se aprovada, podem solicitar os seguintes grupos abaixo, desde que tenham o benefício concedido depois de 1999 e tenham recebido o primeiro pagamento nos últimos 10 anos.

– Aposentados por idade;

– Aposentados por invalidez;

– Aposentadoria especial;

– Aposentados por tempo de contribuição;

– Pensão por morte;

– Auxílio-doença

Importante destacar que deve ser mantido os melhores valores, por isso, é importante que você faça os cálculos ou busque um especialista para te orientar, isso quando a revisão para vida toda começar a valer.

Cuidado com golpes e supostas empresas que passem a oferecer o serviço, já que a medida ainda não está valendo de fato.

Como solicitar a revisão para vida toda?

A maneira de solicitar a revisão para vida toda ainda não foi anunciada, uma vez que sua aprovação ainda não é oficial e deve ser definida em março. Desta forma, será preciso esperar a publicação das novas regras.

Os valores devem da revisão para vida todas devem compensar mais para aqueles que recebiam valores mais altos nos anos que ainda não estão calculados para recebimento dos benefícios.