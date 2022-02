Rio Vermelho: Varanda Solar prepara programação especial durante os dias de carnaval

Foto; divulgação

O restaurante Varanda Solar, no Rio Vermelho começa programação especial de carnaval neste sábado (26) e segue até domingo (28). O lugar vai o público com música eletrônica e gastronomia. O couvert artístico custa R$ 10 e deve ser pago na hora.

Seguindo os decretos de segurança, a apresentação da carteirinha com esquema vacinal completo e o uso de máscara são obrigatórios.

Abrindo as programações, neste sábado o show do DJ Riffs começa às 18h. Já no domingo o om vai ser por conta dos DJ’s Katy Apino e Música Dj, com início as às 16h.

Para os clientes que precisarem de um local para estacionar, o Hoteis Ibis e Mercure, vizinhos ao Restaurante Solar, estarão no, estacionamento privativo aberto ao público.

Varanda Solar

Onde? Solar Restaurante – Rua Fonte do Boi, 24 B – Rio Vermelho

Quando? DJ Riffs no sábado (26), às 18h; DJ Katy Apino e Música Dj no domingo (27), às 16h

Quanto? Couvert artístico R$ 10,00 (dez reais)