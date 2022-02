Rodrigo Mussi chama Anitta de ex e ela rebate brother: ‘O mais rápido que tive na vida’

No início do jogo, Anitta demonstrou interesse pelo participante Rodrigo, eliminado no último paredão do “BBB 22”. O encanto da cantora pelo brother, porém, caiu por terra após algumas das atitudes dele durante o confinamento, que não a agradaram. Rodrigo brincou com a situação e citou Anitta, nesta segunda-feira (07), numa de suas publicações na web, referindo-se a ela como “ex”.