Rodrigo Mussi encontra Anitta após ‘BBB 22’: ‘Vim fazer as pazes’

O ex-BBB Rodrigo Mussi encontrou Anitta pela primeira vez. Ao entrar de cabeça na brincadeira de “ex”, após a funkeira ter dado em cima do brother e depois voltar atrás, ele revelou ter ido selar a paz com a cantora.

“Vim fazer as pazes com a minha ex-namorada. Olha ela aqui”, disse ele com bom humor em vídeo publicado nas redes sociais.

“Oi, tudo bem? Fazer as pazes aqui”, disse Anitta. “A gente estava brigado, não estávamos nos falando mais… Eu estava muito brabo com ela”, respondeu o rapaz.

