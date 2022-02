Rodrigo revela já ter conhecido Bárbara antes do ‘BBB 22’ e se arrepende de erro

Durante seu bate-papo com Ana Maria Braga no “Mais Você” da manhã desta quarta-feira (2), Rodrigo revelou já ter conhecido Bárbara antes do “BBB 22”. O ex-BBB também se arrependeu de ter se alterado com a sister durante uma festa.

“A Barbara eu não tive nenhuma intenção, juro por Deus. Ela tá namorando. Eu já tinha visto a Bárbara em um réveillon em Carneiros há dois anos, a gente conversou, mas não rolou nada”, iniciou.

Rodrigo ainda disse que seu comportamento na festa foi mal interpretado, mas categorizou como “nojento” o xingamento no momento. “A gente tinha carinho de amigo. Eu tinha visto essa imagem pela primeira vez, foi nojento [os palavrões], não foi de xingamento, foi uma coisa que eu soltei ali”, finalizou.