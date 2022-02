E não é que o tão esperado replay entre Linn da Quebrada e Maria acabou rolando? Após um longo papo com Douglas no quarto Grunge na madrugada de sábado (5), Linn retornou para a festa e começou a dançar coladinha com a atriz.

Quando ninguém esperava, as duas deram um beijão na pista de dança. Assista ao momento abaixo: