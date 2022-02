Romance de Romário vira mídia internacional; ex-jogador é chamado de ‘obcecado por sexo’

A repercussão do namoro de Romário, de 56 anos, ultrapassou as fronteiras do país. Pois é! O romance do Baixinho com a influenciadora digital gaúcha Marcelle Ceolin, de 31, foi notícia também na mídia internacional. Chamado de “lenda”, o veículo inglês “Daily Star” se referiu ao ex-jogador como “obcecado por sexo”.

“Lenda brasileira obcecado por sexo, Romário tem nova namorada 25 anos mais nova do que ele”, diz o título do material publicado pelo portal.

O artigo narra alguns dos encontros públicos do novo casal, como o show, no último fim de semana, que ambos foram e também um jantar romântico num restaurante do Rio. No texto, foi dado mais um adjetivo ao Baixinho: “famous womanizer”, algo como, em tradução livre do inglês para o português, “famoso mulherengo”.

Há menção ainda ao último relacionamento de Romário com a estudante Ana Karoline Nazário. O namoro chegou ao fim em 2019. Na época, ela tinha 22 anos.

Em relação a Marcelle, o “Daily Star” destaca também que o deputado e a nova namorada já vinham se encontrando há algum tempo, antes de oficializarem o compromisso e torná-lo público. E que ele já apresentou a amada aos filhos.

O artigo cita ainda uma declaração de Romário que dizia que “sexo é sempre bom” e que costumava se relacionar com a esposa antes das partidas, no período em que jogava futebol profissionalmente.