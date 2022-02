Romântico: Tadeu Schmidt presenteia esposa com colar de ‘Melhor Aliada’

O BBB 22 é dos românticos. E nem o próprio apresentador conseguiu escapar disso. Durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (21), os brothers teriam que dar um colar de “Melhor Aliado” e “Não Ganha” para os participantes. E não é que Tadeu Schmidt não pensou duas vezes antes de escolher quem é o maior aliado dele?

O apresentador escolheu a esposa, Ana Cristina. “Meu colar de maior aliada, todo mundo sabe pra quem vai: Mozãaaaaao!!!! E o seu? Vai pra quem? Marca a pessoa aqui… E se vocês estivessem no jogo da discórdia? Quem vocês gostariam de ter como maior aliado e quem vocês acham que não ganha de jeito nenhum no BBB22?”, escreveu Tadeu em post feito no instagram.

Os dois são casados há 22 anos. Juntos, têm duas filhas: Valentina, de 20 anos, e Laura, de 17.

Já dentro do reality, a dinâmica não foi tão amorosa assim. Lais e Arthur trocaram farpas, e a médica acusou o ator de ter medo de encarar Jade Picon em um paredão.

