Ronaldinho Gaúcho corre atrás de Green Card para viver em Miami

Que ninguém estranhe se Ronaldinho Gaúcho for embora de vez. O ex-jogador quer viver em Miami e, para isso, corre atrás de um Green Card (visto de moradia permanente) nos Estados Unidos. Algo que já poderia ter acontecido não fosse o imbróglio dos passaportes paraguaios falsos.

Hoje o imóvel vale cerca de R$ 5 milhões e foi comprado em 2013. Ao contrário do que andou sendo noticiado alguns anos atrás, Ronaldinho Gaúcho não comprou uma mansão na América.

Para obter o passe livre, Ronaldinho terá que constituir uma empresa e investir nos EUA, já que não está namorando uma americana nem tem parentesco com algum gringo.

Nas temporadas que passa na cidade, não é raro vê-lo nas quadras de areia jogando futevôlei com outros brasileiros que residem por lá, ou badalando nas inúmeras boates da cidade. Principalmente na LIV, em Miami Beach, de propriedade de David Grutman, magnata da noite no Estado da Flórida, amigo do craque e também de Anitta.